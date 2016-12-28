بالصور.. العثور على مفقود خور النجد في سلطنة عمان

المصدر: مسقط - إرم نيوز

أعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، العثور على جثمان المفقود في حادثة في “خور نجد”، بمحافظة “مسندم”، وانتشاله عن طريق فريق غواصين الهيئة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”،اليوم، إنه “تم العثور على جثمان المفقود وانتشاله عن طريق فريق غواصي الهيئة مفارقًا للحياة”.

وأضافت الهيئة أن “المواطنين تمكنوا من إنقاذ شخصين وتسليمهما إلى إسعاف الهيئة متأثرين بإصابات متوسطة وفقد شخص آخر في البحر”.

وكانت الهيئة تلقت بلاغاً عن تصادم بين قاربين في البحر منطقة خور النجد في ولاية خصب بمحافظة “مسندم”.