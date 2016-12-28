الرجال ثلاثة أضعاف النساء في قطر

المصدر: إرم نيوز - الدوحة

تجاوز عدد السكان في قطر 2.6 مليون نسمة بنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الذكور يساوي ما يقارب من ثلاثة أضعاف عدد الإناث.

وجاء في التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة التخطيط والإحصاء القطرية أن عدد السكان بلغ 2.637 مليون نسمة بنهاية شهر تشرين الثاني بزيادة وصلت إلى نحو 25780 نسمة مقارنة بعدد السكان البالغ حوالي 2.611 مليون نسمة بنهاية شهر تشرين الأول الماضي.

وبلغ عدد الذكور حوالي 1.996 مليون نسمة في حين بلغ عدد الإناث نحو 640 ألف نسمة بنهاية شهر تشرين الثاني.

وأظهر التقرير أن نسبة الزيادة السكانية منذ بداية عام 2016 بلغت نحو 8.8% وهي من أعلى النسب في العالم.

ولم يورد التقرير عدد الوافدين إلا أن إحصائيات مستقلة سابقة أشارت إلى أنهم يشكلون أكثر من 80% من إجمالي عدد السكان معظمهم عرب وآسيويون.

وتعتبر قطر من أغنى دول العالم من حيث الدخل الفردي، وتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 100 ألف دولار عام 2015، نظراً لصادراتها الضخمة من الغاز المسال التي تبلغ نحو 77 مليون طن سنوياً بالإضافة إلى تصديرها أكثر من 750 ألف برميل من النفط يومياً.

وتملك قطر ثالث أكبر احتياط غاز طبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، إذ تزيد على 25 ترليون متر مكعب، وتتركز معظمها في حقل الشمال البحري الذي تبلغ مساحته أكثر من 6000 كلم مربع أي ما يزيد على نصف مساحة قطر وهو أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم.