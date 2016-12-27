جائزة “الإنسان العربي” الدولية لعام 2016 تُمنح للسلطان قابوس

المصدر: مسقط - إرم نيوز

تقديراً لجهوده وإسهاماته النبيلة في مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان محليًّا وعربيًا ودوليًا، منح المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدَّولي، الذي يتَّخذ من العاصمة النرويجية أوسلوا مقرًّا له، جائزة الإنسان العربي الدوليَّة لعام 2016 للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.

وتأسس المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في عام 2006 في مملكة النرويج، بمبادرة من نخبة ممن لديهم خبرات في قضايا حقوق الإنسان، وهو مركز مستقل (غير حكومي ) لا يستهدف الربح، ويهتم بالدفاع والمطالبة بضمان الأداء والالتزام بحقوق الإنسان الطبيعية والدينية والقانونية لمجتمعات منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقد تسلَّم الجائزة، السيّد أسعد بن طارق آل سعيد، خلال استقباله الدكتور إيهان جاف الأمين العام للمركز العربيِّ – الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدَّولي والوفد المرافق له بمكتبه.