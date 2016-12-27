مديرية الجوازات السعودية تُصدر تعليمات جديدة خاصة بتجديد الجواز

المصدر: متابعات

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية تعليمات جديدة تخصّ المواطنين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر بوابة ” أبشر “.

وشملت التعليمات الجديدة تحديد مدة 90 يومًا كحد أقصى لاستلام جواز السفر بعد إصداره أو تجديده إلكترونيًا، وفي حال انقضاء هذه المدة دون مراجعة صاحب الجواز لاستلامه، سيتم إلغاء جواز السفر مما يترتب عليه عدم استرداد الرسوم.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية، أنه في حال رغبة المواطن السعودي بإصدار أو تجديد جواز سفره، فإن عليه إعادة طلب الخدمة من جديد وفقًا لجميع متطلباتها، نظرًا لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة المحددة.