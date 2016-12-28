السجن 20 عامًا لـ “إرهابي” اغتصب رجلًا في السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أصدرت محكمة سعودية، الثلاثاء، حكماً ابتدائياً على متهم سعودي بالسجن 20 عاماً، بعد إدانته بالمشاركة بإطلاق نار على رجال الأمن وسرقة سلاح ناري من أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به.

وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة للمتهم الارتباط بعدد من المشبوهين من ضمنهم أحد المطلوبين أمنياً ، وحيازة سلاح رشاش بمخزنيه و56 طلقة حية له بعد سرقته من أحد الأشخاص وخطفه وقيامه بإطلاق النار منه بضع مرات في إحدى المناسبات.

كما وجهت المحكمة تهمًا بحيازته ذاكرة هاتف جوال تحوي مقاطع صوتية وفيديو تحث على التجمعات والقتال وتؤيد منظمة إرهابية ومقاطع ابتزاز وصوراً لأسلحة وذخيرة وحيازة صور لأحد المطلوبين أمنياً، وفقاً لصحيفة “سبق” السعودية.

وقررت المحكمة تعزير المدان على ذلك بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة ونصف السنة وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة الذاكرة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.