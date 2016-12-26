ما هو معدل الجريمة في مترو وترام دبي؟

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

كشفت شرطة دبي أنها لم تسجل وقوع أي جريمة خلال الثماني سنوات الماضية في شبكات النقل الجماعي (محطات المترو والترام والحافلات والعبّارات)، على الرغم من أن شبكة المواصلات والنقل في دبي تتوسّع باستمرار.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في شرطة دبي، أن قوات خاصة مكلّفة بتأمين جميع أنظمة النقل في دبي، وهي “إدارة أمن المواصلات”، وقد تمكنت الإدارة من الحفاظ على إبقاء الجريمة بعيدة عن شبكة النقل الجماعي المترامية الأطراف في المدينة، خاصة مترو دبي وترام دبي.

وتأسست إدارة أمن المواصلات مع انطلاق مترو دبي يوم 9 سبتمبر 2009، ومنذ ذلك الوقت أصبحت تلك الإدارة مسؤولة عن تأمين كل وسائل النقل في دبي.

وتعتبر هذه القوات الخاصة، مسؤولة عن أمن وسلامة جميع الركاب إلى جانب تأمين البنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى مراقبة حركة التدفق اليومي للركاب من وإلى القطارات والترام والحافلات والمحطات.

ويستخدم 16 %، من سكان دبي المواصلات العامة، ويستقبل مترو دبي وحده أكثر من 500 ألف شخص يوميًا. وقدمت وسائل المواصلات العامة في دبي خدماتها لأكثر من 500 مليون راكب العام الماضي.

وقال العقيد محمد أحمد البستكي، مدير إدارة أمن المواصلات، إن الإدارة تمكنت من إبقاء الجريمة بعيدة عن المواصلات العامة بدبي بمعدل بلغ صفرًا لكل مليون راكب، وقد تحقق هذا الإنجاز عن طريق التخطيط الدقيق وبناء قاعدة بيانات شاملة عن إحصاءات الأمن والسلامة في قطاع النقل العالمي.

وترتفع معدلات الجريمة في الأماكن المزدحمة في جميع أنحاء العالم ، خاصة في شبكات النقل الحضرية.

وأضاف العقيد البستكي “حيثما تواجدت الحشود الكبيرة ارتفعت فرص حدوث اختراقات أمنية، ولذا يعتبر تعزيز تواجد شبكة الأمن في هذه الأماكن، بما في ذلك قطاع المواصلات العامة أمرًا ضروريًا، وهذه واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها جميع بلدان العالم”.

وأشار إلى أن إدارة أمن المواصلات وضعت أنظمة أمنية مصممة لقطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلى وجود موظفين مدربين خصيصا للتعامل مع هذا القطاع، وتم اتخاذ بعض الخطوات لتعزيز سلامة وأمن المدينة، وتشمل هذه الخطوات تركيب أحدث أنظمة التفتيش الأمنية في محطات المترو والترام، بالإضافة إلى إنشاء أقسام جديدة مثل وحدة “”k9 وإبطال المتفجرات وقوة التدخل السريع.

وقال العقيد البستكي “على الرغم من التحديات المختلفة التي نواجهها، فقد تمكنت إدارة أمن المواصلات من وضع خطة عمل ناجحة لقواتها، إذ أنها ليست مسؤولة فقط عن تأمين مترو دبي، لكنها مسؤولة أيضًا عن تأمين ترام دبي والحافلات العامة والنقل البحري وسيارات الأجرة في دبي”.

وأضاف أن إدارة أمن المواصلات، تشارك بانتظام في المؤتمرات الدولية لمواكبة أحدث التقنيات والتحديات التي يواجهها قطاع النقل عالميًا.

وأشار إلى أن إدارة أمن المواصلات ستكون مسؤولة عن تأمين جميع الأحداث الكبرى، التي ستُقام في دبي بما في ذلك إكسبو 2020، وأنها على استعداد لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

واستخدم مترو دبي أكثر من 656 مليون شخص حتى الآن ولايزال هذا العدد في ازدياد، ومن المقرر أن تتوسع شبكة المترو في دبي خلال العامين القادمين.