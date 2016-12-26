بالصور.. السعوديون يحتفون بالعملة الجديدة في أول يوم من تداولها

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

نشر مدونون سعوديون على حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للعملة النقدية الجديدة التي بدأ تداولها الاثنين في الأسواق، بالتزامن مع صرف رواتب موظفي القطاع العام الحكومي.

وأظهرت الصور العملات الجديدة بفئاتها الورقية والمعدنية كافة، بما فيها الفئات الجديدة التي تصدر للمرة الأولى في تاريخ السعودية كالريال المعدني.

ولقيت عدة وسوم على موقع “تويتر” تتعلق بالعملة الجديدة تفاعلا لافتا من قبل المغردين السعوديين، الذين احتفوا بالإصدار النقدي الجديد بنشر صور مختلفة للعملة الجديدة.

وكانت مؤسسة النقد (ساما) دشنت في الت 13 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار “ثقة وأمان”، متضمنًا فئات جديدة منها هللة واحدة و5 و10 هللات و25 و50 هللة، إضافة إلى الريال المعدني والريالين المعدني فضلا عن العملات الأساسية السابقة.