تشييع ضحايا آل عويهان في حريق اليخت بالكويت والأمير وولي العهد يعزيان (صور)

المصدر: الكويت - إرم نيوز

شيعت دولة الكويت في أجواء مهيبة ووسط حضور شعبي بلغ نحو 5 آلاف مواطن يتقدمهم عدد من النواب وقيادات الداخلية والإطفاء، المواطنين الذين لقوا مصرعهم عصر الجمعة الماضي، بحادثة حريق اليخت في منطقة الخيران.

وبعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى كل من أسرتي عبدالله العويهان ونورة حمد القعود، بفاجعة حريق اليخت التي أسفرت عن وفاة عدد من أفراد العائلتين

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر في الإدارة العامة للإطفاء أن فريقا من الأدلة الجنائية ووحدة التحقيق بالإطفاء شرعت عقب الحادث مباشرة في اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لاستخراج اليخت من قاع البحر، مشيرا إلى أن العمل جار نحو استخراج اليخت ومن ثم بدء مرحلة الفحص ومعرفة السبب الذي أدى إلى الحريق.

وقال المصدر إنه وحسب التحليلات الأولية فإن الأسرة كانت في نزهة وتوقفوا على بعد مسافة من الشاطئ وخلال التوقف حدث تسرب للوقود، ومع إعادة تشغيل المحركات حدث تفاعل بين البنزين المتسرب وبين شرارة صادرة عن المحرك؛ ما تسبب في الانفجار.