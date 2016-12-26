محكمة عمانية تقضي بسجن رئيس تحرير صحيفة “الزمان” ومسؤول تحريرها

المصدر: عمان – إرم نيوز

قضت محكمة الاستئناف في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، بسجن رئيس تحرير صحيفة “الزمان” اليومية إبراهيم المعمري ستة أشهر، ومسؤول التحرير يوسف البلوشي سنة، فيما برأت الصحفي زاهر العبري من التهم الموجهة إليه.

كما تضمن قرار المحكمة وقف قرار إغلاق الصحيفة.

وكانت السلطات العمانية أوقفت صدور الصحيفة المذكورة في الـ 10 من آب/ أغسطس الماضي. كما قررت محكمة مسقط الابتدائية سابقا إغلاق الصحيفة بشكل نهائي، وسجن ثلاثة من صحفييها بتهم تتضمن “تقويض هيبة الدولة”.

وحكمت المحكمة حينها بالسجن ثلاثة أعوام على المعمري والبلوشي، وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام.

كما حكمت على الصحفي زاهر العبري بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف ريال عماني.

وجاء في منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة مسقط الابتدائية، أن “الصحيفة والصحافيين الثلاثة مذنبون بإساءة استخدام الشبكة والنيل من مكانة الدولة”.

وكانت الصحيفة نشرت مقالات عن فساد مزعوم في السلك القضائي العماني.

وتحتل سلطنة عمان المرتبة 125 على لائحة تضم 180 بلدًا أعدتها منظمة “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة للعام 2016.