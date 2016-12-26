فيديو لاعتراف صحفي قناة الجزيرة محمود حسين.. هذا ماقاله عن فيلم العساكر

المصدر: إرم نيوز

نشر الإعلام المصري فيديو لما قيل إنه اعتراف الصحفي المصري محمود حسين، وهو منتج أخبار بقناة الجزيرة القطرية، تم اعتقاله بعد وصوله القاهرة قادما من قطر بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان.

وفند محمود حسين في فيديو بثه التلفزيون المصري ما ذهبت إليه قناة الجزيرة بخصوص حريق مكتبها في القاهرة حيث قلل من الحادث، مشيرا إلى أن التلفيات محدودة.

وفي فيديو آخر عرضه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “علي مسؤوليتي”، بقناة صدى البلد المصرية، فيديو آخر لمحمود حسين حول الفيلم الوثائقي “العساكر “، والذي بثته قناة الجزيرة القطرية واعتبرته السلطات المصرية مهينا للجيش المصري.

وقال حسين: “إنه رفض الفيلم هو وزملاؤه المصريون وإن إدارة الجزيرة رفضت الاستماع إليهم.”

وأضاف حسين قائلا إن الفليم به “مقاطع تمثيلية مصورة في لبنان وقطر بهدف إهانة الجيش المصري.”