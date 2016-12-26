في الإمارات.. هذه الخطوة البسيطة قد تكلفك غرامة 817 ألف دولار

المصدر: إرم نيوز

في عالم تتزايد فيه المخاطر جراء الهجمات الإلكترونية، والجرائم المتعلقة بالمعلومات، أقرت الإمارات قوانين مشددة في هذا المجال تتضمن غرامات مالية قياسية تصل إلى نحو 817 ألف دولار عقوبة، لخطوة بسيطة لكن تداعياتها قد تكون كارثية مثل تنزيل برنامج معلوماتي.

وحذر الخبراء طويلا من أن الهجمات الإلكترونية هي من أخطر التهديدات التي تواجه العالم.

وعلى سبيل المثال طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الكونجرس هذا العام ميزانية 19 مليار دولار لتمويل الأمن الإلكتروني للحكومة.

وتزيد مخاطر الهجمات الإلكترونية جراء التبني السريع للتقنيات الاستهلاكية والصناعية الجديدة ضمن حقبة ما يعرف باسم (انترنت الأشياء) (الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التواصل بين الأجهزة المرتبطة عبر بروتوكول الانترنت). وتقول شركة (بي.دبليو.سي) إن مثل هذه الأجهزة المرتبطة هي الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية.

وسجل قانون تقنية المعلومات الجديد في الإمارات في مادته العاشرة أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف ولا تتجاوز 3 ملايين درهم (817 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل عمداً ودون تصريح برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وأدى ذلك إلى إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو البيانات أو المعلومات”.

وفي وقت سابق اعتبر الأدميرال جيمس سيرينغ، مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، أن الهجمات الإلكترونية تشكل خطرا يماثل الخطر الذي يشكله تطوير إيران وكوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، العابرة للقارات.