عطل فني يكشف زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى للقاهرة

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

كشف عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي، يوم الأحد، عن زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى لمصر، في توقيت يشهد خلافات صامتة بين القاهرة والرياض.

وقال مصدر ملاحي بمطار القاهرة، للأناضول، إن “عطلا فنيا تسبب في عودة طائرة سعودية خاصة بعد إقلاعها من المطار بنصف ساعة؛ وذلك لصعوبة استكمال الرحلة إلى الرياض مع وجود العطل”.

وذكر المصدر أن “الطائرة كانت تحمل وفدا يضم أربعة أشخاص، برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ”.

وحتى مساء الأحد ، لم يوضح المصدر هل غادر الوفد السعودي أم لا، أو سبب الزيارة أو مدتها، غير أنه أكد أن الوفد كان على متن طائرة خاصة، وفي زيارة غير معلنة.

يشار إلى أن هناك مساعٍ خليجية، للمصالحة وتصفية الأجواء بين مصر والسعودية، على إثر خلافات عادة ما تعلن عن نفسها بين الحين والآخر عبر إعلام الطرفين، وعكست تباينًا في وجهات النظر تجاه أزمات وقضايا المنطقة.