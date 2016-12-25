صعود 5 بورصات عربية ومصر تتراجع بفعل جني الأرباح

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

صعدت 5 بورصات عربية في نهاية تداولات، اليوم الأحد، وسط هدوء نسبي في قيم وأحجام التداولات، مع قرب عطلات رأس السنة الميلادية وترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات عن العام الجاري.

وقال محمد طاهر مدير حسابات العملاء لبيت الاستثمار العالمي “جلوبال الكويتية”: “غلب الصعود على أداء أسواق الأسهم اليوم، ربما بسبب صعود أسعار النفط في تداولات الأسبوع المنصرم”.

ووفقا لحسابات أجرتها وكالة الأناضول التركية، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.1%، إلى 55.16 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.1% لتغلق عند 53.02 دولار وهو أعلى إغلاق منذ 14 يوليو/ تموز 2015.

وأضاف طاهر: “نعتقد أن وتيرة الصعود ستستمر لكن ستكون مصحوبة بانخفاض في قيم وأحجام التداولات، بسبب عطلات رأس السنة الميلادية، وعدم ضخ المستثمرين لسيولة جديدة في الأسواق لحين إعلان الشركات عن نتائج أعمالها السنوية”.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.46% إلى 7190.95 نقطة وسط ارتفاعات شبه جماعية لأسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية والإسمنت.

وارتفعت بورصة البحرين مع صعود مؤشرها العام بنسبة 1.02% إلى 1211.07 نقطة، مع ارتفاع أسهم “المؤسسة العربية المصرفية” بنسبة 8.82% و”ألومنيوم البحرين” بنسبة 6.67% و”بنك البحرين والكويت” بنسبة 3.26%.

وارتفعت مؤشرات الكويت الرئيسة الثلاثة، وزاد مؤشرها السعري بنسبة 0.42% إلى 5700.16 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.8% إلى 379.56 نقطة، وأغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، رابحا ما نسبته 1.22% إلى 893.24 نقطة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.23% إلى 3525.35 نقطة مع صعود أسهم مثل “الاتحاد العقارية” بنسبة 3.6% و”دبي للاستثمار” بنسبة 0.84% و”سوق دبي المالي” بنسبة 0.79% و”أرابتك القابضة” بنسبة 0.77%.

فيما زادت بورصة العاصمة أبو ظبي بنحو محدود مع صعود مؤشرها الرئيس بنسبة 0.05% إلى 4439.17 نقطة بفضل مكاسب أسهم “بنك الاتحاد الوطني” بنسبة 0.9% و”اتصالات” بنسبة 0.55% و”بنك أبو ظبي الوطني” بنسبة 0.31%.

في المقابل، هبطت بورصة مصر مع تعرضها لضغوط بيعية هدفها جني الأرباح بعد صعودها نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق، خلال تداولات الأسبوع المنصرم، وهبط مؤشرها الرئيس بنسبة 1.36% إلى 12251.06 نقطة وسط ضغوط بيعية للمصريين.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.32% إلى 10394.74 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقارات بنحو 0.93% و0.33% على الترتيب.

وتراجعت بورصة مسقط بنحو طفيف، إذ هبط مؤشرها الرئيس بنسبة 0.1% إلى 5730.97 نقطة مع تراجع أسهم القطاعين المالي والخدمي.

يذكر أن بورصة الأردن في عطلة رسمية اليوم بمناسبة عيد الميلاد، وستكون أيضا في عطلة يوم الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة الميلادية.