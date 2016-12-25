أخيرًا .. هذه حقيقة الدبابة التي اقتحمت “دبي مول” وأذهلت المارة (فيديو وصور)

المصدر: إسماعيل الحلو – إرم نيوز

بعد انتشار لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دبابة عسكرية تقتحم دبي مول أشهر مركز تجاري في الإمارات في مشهد غير مألوف أثار دهشة الكثيرين، ظهرت حقيقة هذا المشهد الغريب، إذ كشف الصحفي المختص بعالم السيارات والمحركات جيريمي كلاركسون أن المقطع المصور هو جزء من حلقة من برنامج غراند تور الذي يعده.

وقال كلاركسون إنه تم تصوير الفيديو في دبي، إذ ظهر الصحفي المختص بعالم السيارات والمحركات وهو يقود دبابة اخترقت جدارًا في مركز تسوق فاخر، قبل أن يتوجه بها إلى بوليفارد الشيخ محمد بن راشد عبر المدخل الأمامي.

الحركة الجريئة والمثيرة التي صُورت على كاميرات الهواتف من قبل مجموعة من الحضور والمشاهدين ستكون جزءاً من سلسلة حلقات برنامج غراند تور التلفزيوني المقبلة، إذ تم إعطاء الفرصة لبعض المعجبين بالبرنامج للمشاركة فيه. ورغم أن الوضع خطير كما يبدو عليه الأمر، إلا أن أحداً لم يتعرض للخطر.

ولم يكن بعض الحاضرين على علم بتصوير المشهد في مركز تسوق دبي، لذلك فقد شعروا بالخوف الشديد.

وشهدت دبي خلال السنوات الماضية فعاليات تصوير للكثير من المشاهد التي أنتجها كبار نجوم هوليوود الأمريكية والسينما العالمية.