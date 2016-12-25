الإمارات.. امرأة عربية تلقى مصرعها حرقًا في رأس الخيمة

المصدر: أحمد شاهين- إرم نيوز

استسلمت امرأة عربية وافدة، بالغة من العمر 26 عامًا، لإصابات قاتلة وحروق في جميع أنحاء جسدها، بعدما اشتعلت ملابسها، خلال طهي الطعام في منزلها بإمارة رأس الخيمة.

وقال والد المتوفية، إن ابنته كانت في المطبخ تعد الغداء، عندما اندلع الحريق، ويرجع ذلك أساسًا إلى تسرب الغاز.

وأشار إلى أنها بدأت في الصراخ والجري، حيث هرعت طلبًا للمساعدة، لكن انتشار النيران إلى ملابسها الخاصة، تسبب في إصابتها بالعديد من الحروق.

وتابع والد الضحية، أنه كان في حالة من الصدمة، إذ وقع الحادث أثناء تواجده في صلاة الجمعة، وقال: “عندما رجعت إلى البيت رأيت سيارة إسعاف أمام بيتي، واكتشفت لاحقًا ما حدث”.

وهرع الوالد وهو في حالة من الذعر إلى المنزل، ليجد كلا من ابنته وابنه في حالة حرق خطير بسبب الحريق، وأضاف: “ابنتي تلقت إصابات بشعة وحروقا، وابني أصيب بحروق متوسطة، أثناء مساعدته لشقيقته، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية”.

ومع ذلك، استسلمت ابنته للحروق، بالرغم من أنها نقلت إلى وحدة العناية المركزة في وقت قياسي، إلا أنه أعلن عن وفاتها في وقت قريب.

وقال الدكتور يوسف الطيب، خبير مهني في إجراءات الصحة والسلامة والبيئة في تصريح لموقع “خليج تايمز”، إن ترك الطهي غير مراقب، هو واحد من الأسباب الرئيسة وراء الحرائق المنزلية، وأضاف: “محمص زيت الطهي تشتعل فيها النيران بسهولة”.

وأضاف أن: “غلي السائل يُمكن أن يمتد، وبالتالي يؤدي إلى تسرب الغاز في الغلاف الجوي”.

وتابع: “الشحوم يمكن -أيضًا- أن تشتعل فيها النيران بسهولة، وتمت إزالتها في كثير من الأحيان من كل الأسطح”.

وحذر من مواد قابلة للاشتعال، بما في ذلك البلاستيك والقماش، إذ قال: “لا ينبغي أبدًا أن توضع هذه المواد بالقرب من الموقد أو فوق أواني الطبخ، إذ يُمكن أن تشتعل فيها النيران بسهولة”.

وأشار الخبير المهني إلى أنه عندما يكون هناك حريق، فمن أهم القواعد، التزام الهدوء، مضيفًا: “إذا ما اقتصر الحريق على المقلاة، يمكن كتمه بسهولة عبر الغطاء، أو بطانية الحريق”.

وتابع: “نيران صغيرة على الأسطح الأخرى قد تخبو أيضًا مع بطانية حريق أو مواد أخرى مناسبة مثل قطعة سميكة من القماش”، محذرًا من رش الماء على الزيت، لأن هذا سوف يسبب زيادة الحريق، لأن الزيت أخف وزنًا من الماء، وبالتالي سوف يطفو وينتشر”.

ونصح أيضًا بالخروج إلى مكان آمن خارج المبنى، وإبقاء أبواب المطبخ والشقة مغلقة، عندما يحدث حريق كبير.

وشدّد على ضرورة تفعيل إنذار الحريق، لتنبيه جميع السكان للإخلاء، وأضاف أن “إشارة إنذار الحريق في الوقت نفسه، تنبه إدارة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ”.