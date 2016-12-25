عروض التأمين الصحي في دبي تزدهر بعد القرارات الحكومية الأخيرة

المصدر: دبي - إرم نيوز

ازدهرت عقود التأمين الصحي في دبي مؤخرًا على وقع القرار الحكومي بإلزامية التأمين، وتوقيع مخالفات مالية مغلظة على المخالفين.

وأكد مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة في دبي الدكتور حيدر اليوسف بأن 90% تقريباً من حاملي الإقامات الصادرة عن دبي يتمتعون الآن بالتأمين الصحي، وأشار إلى أن هناك باقات تأمين للأبناء والمكفولين ضمن منظومة الضمان الصحي في دبي، حيث تبدأ أسعار الباقات للذين تتراوح أعمارهم من يوم واحد وحتى 18 عاماً بـ 718 درهماً، ومن 19 إلى 40 عاماً 1215، ومن 41 إلى 50 عاماً 1441، ومن 51 إلى 65 عاماً 2006 دراهم.

وتوقع اليوسف أن تنضم النسبة المتبقية إلى منظومة الضمان الصحي قبل انتهاء المهلة المحددة أواخر الشهر الجاري، واستبعد أي تمديد للفترة الممنوحة للأفراد والشركات لشراء باقات الضمان الصحي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لربط إصدار الإقامة أو تجديدها في دبي بالتأمين الصحي بحسب صحيفة “البيان”.