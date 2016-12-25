تفاصيل مأساة انفجار يخت جنوب الكويت (فيديو وصور)

المصدر: الكويت- إرم نيوز

ذكرت السلطات الكويتية، أن حريقًا وانفجارًا أصابا يختًا يبلغ طوله 48 قدمًا على متنه عائلة كويتية كانت متجهة في رحلة بحرية بالقرب من منطقة الزور (جنوب الكويت)، موضحة أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص؛ رجل وثلاث نساء وطفلتين، وإصابة رجلين وامرأة وطفلة.

وقالت الشرطة في بيان مساء السبت، إن غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقت بلاغًا في تمام الساعة 3:38 مساءً يفيد بوقوع الحادث وعلى إثره تم توجيه زوارق الإطفاء من مركزي الشعيبة والسالمية للإطفاء البحري وتساندهم زوارق خفر السواحل والطيران العمودي التابع لوزارة الداخلية.

وأكدت أن موقع الحادث شهد عمليات بحث وانتشال جثث المتوفين ونقل المصابين إلى مرسى منتزه الخيران، حيث تواجدت في الموقع سيارات إسعاف وطائرتان تابعتان للإسعاف الجوي وتم نقل المصابين إلى مستشفيي العدان ومبارك الكبير.

وحول أسباب الحادث، أوضحت الإدارة أن التحقيق ما زال جاريًا لمعرفة ملابسات الحادث.

كما أفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان حول الحادث، بأنه جرى التعامل مع 10 حالات كانت على متن اليخت، منها 6 وفيات تسلم الطب الشرعي 5 منها في موقع الحادث، وأخرى أثناء النقل إلى مستشفى مبارك الكبير.

وكشف البيان عن إصابة 4 أشخاص تم نقل 3 منهم إلى مستشفى العدان وآخر الى «مبارك الكبير»، منوهة إلى مشاركة 11 سيارة إسعاف وطائرتين مروحيتين.

أسماء المتوفين

وكان بيان الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أوضح أن أسماء المتوفين:

٭ عبدالله نايف سعود العويهان من مواليد 1960 وهو رب الأسرة ومالك اليخت.

٭ هدى عبدالرحمن عويهان من مواليد 1964 زوجة عبدالله نايف العويهان.

٭ جميلة عبدالله نايف العويهان من مواليد 1988 وهي ابنة مالك اليخت وطفلتاها مي نايف أحمد من مواليد 2009، وهيه نايف أحمد مواليد 2007.

٭ نورة حمد عبدالله القعود من مواليد 1990- زوجة سعود العويهان ابن مالك اليخت.

أما المصابون فهم:

٭ عبدالعزيز عبدالله نايف العويهان من مواليد 1997 وحالته غير مستقرة.

٭ سعود عبدالله نايف العويهان من مواليد 1989 وحالته جيدة.

٭ وضحة عبدالله نايف العويهان من مواليد 2000 وهي ابنة مالك اليخت وحالتها غير مستقرة.

٭ الطفلة عايشة نايف أحمد العويهان من مواليد 2012 وحالتها حرجة.