تفاصيل صادمة.. عسكري يقتل خليجية رفضت أخذ رقم هاتفه بعدما طاردها بسيارته المرسيدس

المصدر: المنامة- إرم نيوز

قالت عائلة المواطنة البحرينية إيمان غلوم ميرزا صالحي، والتي قُتلت مساء أمس الأول الجمعة برصاصة في رأسها في منطقة الرفاع في البحرين، إن ما يثار عن ابنتهم في مواقع التواصل الاجتماعي كلام عار عن الصحة.

وأوضحت أن الجريمة شاهدُها الوحيد هو ابن الفقيدة الذي لايزال تحت تأثير صدمة مقتل أمه أمام عينيه بطريقة بشعة، حيث اخترقت الرصاصة رأسها وتناثرت دماؤها عليه.

وأكدت العائلة أن “ما نحن متأكدون منه حاليّاً أنَّ ابنتنا قتلت برصاصة واحدة في رأسها من قبل شخص عسكري أثناء ما كانت متواجدة مع ابنها البالغ ست سنوات من العمر بمنطقة الرفاع، وأن تقرير الحادثة يفيد بوجود قتل متعمد، وشخص واحد وهو خال الفقيدة، من سُمح له برؤيتها ونقل أنه شاهد أثر طلق ناري اخترق رأسها من الأعلى وخرج من جهة الفك”، بحسب صحيفة الوسط.

ونفت العائلة ما يتم تداوله من قصص عن خلفيات الجريمة وأسبابها، موضحين أن “كل ما أثير من قصص وسيناريوهات عارٍ عن الصحة، ما وصلنا ونرجحه هو أن الجاني كان يلاحق ابنتنا بسيارته المرسيدس، وأوقفها ليعطيها رقمه ولأنها لم تتجاوب إيجابيّاً معه لاحقها ما تسبب في وقوع مشادة بينهما انتهت بارتكابه هذه الجريمة، وأيّاً يكن السبب فلا يوجد ما يبرر قتل إنسان، ناهيك عن قتل أم أمام ناظر ابنها”.

وتابعت العائلة: “هذا ما نرجحه في الوقت الحالي، ونحن لازلنا نجهل السبب الأكيد الذي دفع الفاعل إلى ارتكاب جريمته، وهذا ما ستظهره التحقيقات معه،علماً بأن الشاهد الوحيد هو ابنها الذي لايزال يعيش صدمة مقتل أمه أمام عينيه، وهو الآن برفقة أبيه ليُهدئ من روعه، وعندما سألناه ما الذي حدث أجاب أن شخصاً فتح باب سيارتنا وقتل أمي، وبحسب ما وصل إلينا فإن دماء الأم انتشرت على الابن، لذلك فهو مفجوع، ويعيش حالة نفسية سيئة”.

ووفقا لأحد المصادر، فإن الطفل بعد مقتل أمه نزل من السيارة إلى الشارع وهو يصرخ ويبكي فاحتضنته إحدى النساء اللاتي تواجدن بعد وقوع الجريمة واحتوته محاولة تهدئته إلى حين وصول رجال الأمن حيث سلمته إليهم.

وأشارت العائلة إلى أن “التحقيقات الجنائية استدعت والدها يوم وقوع الجريمة، إلا انه لم يكن موجوداً في البحرين، ولم يطلبوا إنابة أحد مكانه، فانتظرنا وصوله حيث وصل مساء أمس (السبت) وسيباشر اليوم دفن ابنته واستقبال المعزين، وبعد ذلك سنتواصل مع الأجهزة الأمنية لمعرفة ما ستسفر عنه التحقيقات”.

وأفادت مصادر أن النيابة العسكرية تباشر التحقيق في قضية مقتل الشابة البحرينية في الرفاع.