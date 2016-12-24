مقتل جندي سعودي في اشتباك مع الحوثيين على الحدود مع اليمن

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، مقتل أحد جنودها عقب إطلاق نار من قبل ميلشيات الحوثي على أحد المراكز الحدودية المتقدمة مع اليمن.

وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إنه “عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية؛ حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف”.

وذكر المتحدث الأمني “أنه نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد الشراري”، والذي فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

في المقابل، أعلنت ميلشيات الحوثي، اليوم، إطلاق عدة صواريخ على مواقع للقوات السعودية في نجران، جنوب المملكة.

وأفادت قناة “المسيرة”، التابعة للحوثي، بأن قوة الإسناد الصاروخية قصفت معسكر” قزع”، و”جنوب الشرقان”، ومعسكر “أبو مض”، و”الصلابة”، في نجران، بعدد من صواريخ “الكاتيوشا”.

وأفادت القناة الحوثية، أيضاً، بأنه تم إطلاق صاروخ من طراز “زلزال2” محلي الصنع على معسكر الطلعة بنجران.