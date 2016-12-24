قطر تُعلن بدء التشغيل التجاري لثاني مصفاة غاز بتكلفة 1.5 مليار دولار

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

أعلنت شركة “قطر غاز” (حكومية)، اليوم السبت، عن بدء التشغيل التجاري لمصفاة “لفان 2″، حيث ستقوم يومياً، بتكرير 146 ألف برميل من إنتاج حقل الشمال، الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي في العالم.

ويأتي إعلان التشغيل التجاري للمصفاة، الذي يصل حجم الاستثمار فيها لنحو 1.5 مليار دولار، بعد تأخر دام لأكثر من عامين عن الموعد المقرر لافتتاحها، بسبب مشاكل فنية واجهت المصفاة، بحسب تقارير إعلامية.

وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، أن المصفاة ستقوم بإنتاج عدد من المنتجات، مثل النافثا، ووقود الطائرات، والديزل، والبروبان، والبيوتان، حيث ستسهم مصفاة لفان 2، في مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية لقطر.

وتشارك في مصفاة رأس لفان 2، التي تديرها “قطر غاز”، كل من: شركة قطر للبترول بنسبة 84%، وشركة توتال الفرنسية بـ 10%، وشركات كوزمو، وايديميتسو، وميتسوي، وماروبيني اليابانية بنحو 6%.