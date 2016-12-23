1.64 مليار دولار إجمالي مساعدات الإمارات لليمن في عام ونصف

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

بلغت قيمة المساعدات المقدمة من الإمارات العربية المتحدة، لدعم ومساندة اليمن، منذ نيسان/ أبريل 2015، وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري، نحو 1.64 مليار دولار أمريكي.

وتنوعت المساعدات الإماراتية لليمن، بين مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية، حيث بلغت قيمة المساعدات الإنسانية العاجلة، 1.829 مليار درهم (50730 دولارا)، بنسبة 30.5% من إجمالي المساعدات الإماراتية في اليمن.

وخصصت الإمارات 253.13 مليون دولار، لدعم الطاقة والكهرباء في اليمن، شملت دفع النفقات التشغيلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وخدمات الإمداد الكهربائي.

ودعمت قطاع النقل بـ 132.53 مليون دولار، من خلال توفير آليات وسيارات للنقل ومركبات لنقل الماء والوقود ودعم قطاع النقل في عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وجزيرة سقطرى، وإعادة بناء مطار وميناء عدن، وبناء مطار وميناء جزيرة سقطرى.

فيما بلغ حجم المساعدات الإماراتية للقطاع الصحي في اليمن، بـ 75.59 مليون دولار.

وفي قطاع التعليم اليمني، بلغ حجم المساعدات المقدمة إماراتيا، نحو 44.06 مليون دولار، خُصصت لإعادة بناء وصيانة أكثر من 230 مدرسة في مختلف المحافظات اليمنية.

ودعمت الإمارات قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن، بقيمة إجمالية 5.17 مليون دولار، حيث تم تأهيل عدد من شبكات الصرف الصحي في عدد من المدن.

وبلغت قيمة المساعدات في قطاع الحكومة والمجتمع المدني، 123.21 مليون دولار، إلى جانب المساعدات التي تم تقديمها مباشرة من الإمارات لليمنيين، فقد بلغ إجمالي تعهدات الدولة لصالح المنظمات الدولية متعددة الأطراف العاملة في اليمن 123.78 مليون درهم ما يعادل 33.7 مليون دولار.

وشملت التعهدات تقديم مبلغ 10 ملايين دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر، ومبلغ 6 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

إضافة إلى تقديم 2 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، علاوة على تقديم دعم مالي بمبلغ 14.5 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية.