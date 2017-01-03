محكمة مصرية تقضي بسجن 3 إعلاميين معارضين في الخارج 10 سنوات‎

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بسجن 9 من معارضي النظام الحالي بينهم 3 إعلاميين مقيمين في الخارج؛ لمدد متفاوتة لإدانتهم بتهم من بينها “نشر أخبار كاذبة”وذلك في قضية تعود لعام 2015، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن “محكمة جنايات شبين الكوم، قضت بمعاقبة كل من جمال عبدالستار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والإعلاميين محمد ناصر (مذيع بقناة مكمّلين) ومعتز مطر (مذيع في قناة الشرق) وحمزة زوبع (مذيع في قناة مكمّلين)، و2 آخرين (الستة غيابيًا) بالسجن 10 سنوات”.

وأضاف: “كما عاقبت 3 متهمين آخرين في ذات القضية بالسجن 7 سنوات (حضوريًا)، فيما برأت متهمين اثنين (حضوريًا)”.

وأشار إلى أن النيابة كانت وجَّهت للمتهمين الـ11 تهم “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان) وبث أخبار كاذبة، لنشر حالة فوضى داخل البلاد والتحريض على التظاهر لقلب نظام الحكم”.

وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، :”إن الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف خلال 60 يومًا بالنسبة للذين حُوكموا حضوريًا”.

وبحسب القانون المصري، يحق لمن يصدر بحقه حكم غيابي إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى، عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، دون النظر إلى الحكم السابق.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الإعلاميين الثلاثة، فيما نسب إليهم، غير أنهم اعتادوا من خلال برامجهم المتلفزة والتي تبث من الخارج، توجيه انتقادات للنظام المصري، على خلفية ما يعتبرونه “انتهاكات لحقوق الإنسان والتضييق على حرية الرأي والتعبير”، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

وكانت نيابة المنوفية أحالت بلاغًا يتهم كلا من الإعلاميين الثلاثة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، جمال عبدالستار، و7 آخرين للمحاكمة الجنائية في نهاية 2015 على خلفية اتهامهم بإنشاء موقع رسمى على الإنترنت يحمل اسم “رابعة ستورى” تابع لقناة “مكمّلين” المعارضة وتبث من الخارج.

يشار إلى أنه على مدار العامين الماضي والحالي أصدرت محاكم مصرية أحكاما أولية غيابية بحق معتز مطر ومحمد ناصر؛ بمجموع أحكام 22 عامًا سجنا للأول، و20 عامًا سجنًا للثاني؛ بينها حكم الثلاثاء، على خلفية اتهامات لهما تشمل “التحريض على قلب نظام الحكم”.