عقب تشييع جثمانه.. محكمة مصرية تؤيّد التحفظ على أموال وممتلكات وائل شلبي

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

أيّدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرار النائب العام المصري، بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة وأسرته، وجمال اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بالمجلس ومتهمين آخرين، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فضيحة مجلس الدولة”.

وجاء التأييد، بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية، حيث لم يشمل القرار الرواتب والشركات المساهمة للمتهمين.

وتم تأييد منعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكافة حساباتهم المصرفية المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصَّر.

وجاء القرار، بعد دقائق من تشييع أهالي قرية “زنارة” بمركز تلا في محافظة المنوفية، جنازة المستشار وائل شلبي، الذي أقدم على الانتحار صباح أمس الاثنين، داخل محبسه، بعد تحقيقات استمرت معه أكثر من 7 ساعات، عقب اتهامه بالاشتراك مع مدير عام التوريدات والمشتريات، الذي ضبط مؤخرًا برشاوى وعملات أجنبية، تقدر بأكثر من 150 مليون جنيه، خلاف عقارات وسيارات مملوكة لهم، مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية.

وقد هزَّت هذه القضية، كافة الأوساط في مصر، وأصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، قرارًا ظهر أمس، بحظر النشر، بعد أن أثار انتحار وائل شلبي الجدل حول متهمين جدد في القضية، وتسليم جثته لمشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير بسبب الوفاة.