نواب في البرلمان المصري يهددون بسحب الثقة من وزير الزراعة

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

هدد أعضاء لجنة الزراعة في البرلمان المصري اليوم الثلاثاء، بسحب الثقة من وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، بسبب غيابه عن حضور الاجتماعات وتهديداته لهم بعد مقاطعته أثناء حديثه من قبل النواب أكثر من مرة، قائلًا: “سأترك الاجتماع وأنصرف حال استمرار مقاطعة حديثي”.

وشهد اجتماع البرلمان اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا على وزير الزراعة أثناء مناقشة المشكلات التي يعاني منها الفلاحون في مصر مؤخرًا، منها تسوية أوضاع أراضي وضع اليد، حيث هاجم النواب الوزير عند رفضه التطرق لملف أسعار الأسمدة وتوريد المحاصيل، بحجة أنه حضر فقط لمناقشة ملف تقنين وضع أراضي اليد بناء على طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن.

وحضر الاجتماع لأول مرة رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال داخل اللجنة، ليؤكد على أن “حضوره جاء للتشديد على أهمية مشكلات الفلاحين وحلها”. كذلك حضر وزيرا الأوقاف والري بخصوص الأراضي المشتركة مع وزارة الزراعة، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، الذي أقنع الوزير بعدم ترك الاجتماع مع النواب.

وهاجم النواب الوزير بسبب عدم تطرقه للحديث عن خطة الوزارة في التعامل مع موسم القمح المقبل، وموقفها من أسعار الأسمدة، وهل ستتم زيادة الأسعار كما تداول مؤخراً أم لا؟.

ووجه النواب حديثهم للوزير بقولهم “كيف تترك الاجتماع وأنت هنا ملك للشعب، سنسحب الثقة منك بل ومن الحكومة حال انصرافك، وعليك الاستماع جيدًا لمطالب النواب”.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال إن “البرلمان لن يكون مجلس حديث فقط إنما سيكون مجلس قرارات”، منتقدا في الوقت ذاته “غياب وأداء بعض وزراء الحكومة تحت القبة، وطريقة تعاملهم مع مطالب وطلبات الإحاطة الخاصة بالنواب”.

ومن ناحيته، قال وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي إنه “لن يتراجع عن قرار فرض غرامات على الفلاحين المخالفين لزراعة محصول الأرز، حتى لا يتساوى من التزم بقرار الوزارة مع من خالفه، وحرصًا على تطبيقه والالتزام به العام المقبل”.

وأوضح الوزير أن “استهلاك المصريين من المياه يفوق الـ80 مليار متر مكعب، رغم أن موارد البلاد لا تزيد على 60 مليارًا فقط”، منوها إلى أن “العجز يتم تدبيره من إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي، قائلا “نحن في أمس الحاجة لكل قطرة مياه، ولن نسمح لأحد بزراعة أرز بالمخالفة للقانون”، مطالبًا البرلمان بـ”مساندة قرارات الوزارة في هذا الشأن من أجل الحفاظ على المياه”.