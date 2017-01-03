مصري يحاول تهريب 360 ألف جنيه داخل “بط مذبوح” (صور)

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار أسيوط بمصر، مواطنًا حاول تهريب نحو 360 ألف جنيه مصري، إلى الكويت كان قد وضعها داخل “بط مذبوح”.

وذكرت مصادر من داخل المطار، أن “الأجهزة أظهرت وجود مبالغ مالية داخل الحقائب الخاصة بالراكب، وبعد أحاديث بين رجال أمن المطار وصاحب الحقائب (ت.ح) قال إنه لا يحمل إلا بطا مذبوحا لأصدقاء له في الكويت”.

وأضافت المصادر “وبعد ذلك بدأت أعمال الفحص الدقيق، وتم فتح البط الذي وضعه داخل أكياس بلاستيكية، وعليه كميات كبيرة من اللاصق، حيث تم العثور على عدد 8 من البط المذبوح، تحتوي على مبالغ مالية”.

وبالانتهاء من حصر الأموال، تبين أن قيمتها مليون و360 ألف جنيه، حيث وضع قرابة 170 ألف جنيه داخل كل بطة”.

واصطحب رجال أمن المطار، صاحب الحقيبة للتحقيق معه، بعد أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والتحفظ على الأموال التي كانت بحوزته والبط المذبوح، وتم إلغاء سفره لعرضه على النيابة العامة.