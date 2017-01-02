الشرطة المصرية تفضّ تظاهرة معارضة لاتفاقية “تيران وصنافير” (فيديو إرم)

المصدر: محمد علاء - إرم نيوز

فضّت قوات الأمن المصرية، اليوم الإثنين، تظاهرة أمام نقابة الصحفيين، شارك فيها عشرات النشطاء المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المترتب عليها نقل تبعية جزيرتي “تيران” و”صنافير” إلى الرياض.

واقتحمت مدرعة تابعة للشرطة وعربة لنقل جنود الأمن المركزي، التظاهرة، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين، الذين عبروا عن رفضهم للاتفاقية.

وأقرت الحكومة المصرية الاتفاقية في 29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأرسلتها الاثنين إلى مجلس النواب لمناقشتها.

وتشهد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، نزاعاً قضائياً مصرياً؛ إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري في حزيران/يونيو الماضي، حكماً ببطلان الاتفاقية وهو الحكم الذي طعنت عليه هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة.

وأصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة تقريراً في كانون الأول/ديسمبر المنقضي، أوصى بتأييد حكم بطلان الاتفاقية، بينما أقرت محكمة الأمور المستعجلة الاتفاقية المثيرة للجدل.

وطالب نشطاء بالضغط على نواب البرلمان؛ بغية رفض الاتفاقية التي باتت في ملعبه.