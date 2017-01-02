بعد انتحار المستشار وائل شلبي.. مصر تحظر النشر في قضية رشوة مجلس الدولة

قرر النائب العام المصري نبيل صادق اليوم الاثنين حظر النشر في قضية رشوة مجلس الدولة، حسبما ذكر موقع “بوابة الأهرام”، وذلك بعيد إعلان وفاة المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة في ظروف غامضة.

وكان ألقي القبض على المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة أول أمس السبت، عقب قبول استقالته لاتهامه في قضية “الرشوة الكبرى”، ووجهت النيابة إليه تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

ومن جهة أخرى، قال موقع التليفزيون الرسمي اليوم إن المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل أقدم اليوم الاثنين على الانتحار في محبسه.