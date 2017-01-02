انتحار وائل شلبي أول قاضٍ مصري بارز يحبس في “فضيحة مجلس الدولة”

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

أعلنت مصادر مصرية انتحار وائل شلبي قاضي مصري كبير، يحبس على خلفية قضية الرشوة المعروفة إعلامياً بـ”فضيحة مجلس الدولة”.

وتضاربت التقارير بشأن ظروف وفاة وائل شلبي الغامضة بين حديث عن ارتفاع ضغط الدم، وفرضية مقتله داخل محبسه أو انتحاره.

وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى، لـ”إرم نيوز”، أن شلبي انتحر صباح اليوم داخل السجن، وذلك بعد القبض عليه خلال الأيام الماضية من قبل الرقابة الإدارية بتهمة التوسط في الرشوه الشهيرة، المتهم فيها ثلاثة من العاملين بمجلس الدولة على رأسهم مدير المشتريات.

وكانت حراسة السجن المحبوس به قد فوجئت بجثة شلبي صباح اليوم منتحرًا دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، حبس المستشار، وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام السابق، والذي قبلت استقالته بعد اتهامه في القضية.

وجاء قرار النيابة، بحبس شلبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات السارية في قضية الرشوة، المتهم فيها بشكل رئيسي، جمال اللبان، مدير عام المشتريات والتوريدات بالمجلس و2 آخرين بعد ضبط مبالغ مالية قرابة 150 مليون جنيه مصري، بخلاف عقارات وسيارات، في منزله، من قبل رجال الرقابة الإدارية، بالقضية التي هزت مصر مؤخراً، وحبسه مع المتهمين الآخرين على ذمة القضية.

وقال مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن التحقيقات مع المستشار المستقيل، استمرت أكثر من 7 ساعات من قبل فريق التحقيق، للاستماع لأقواله، مشيراً إلى أنها ستستكمل خلال الساعات القادمة، بسبب كثرة التسجيلات الصوتية الخاصة بالمستشار مع اللبان، بشأن الرشاوى والتلاعب.

وأوضح المصدر، أن النيابة واجهت نائب رئيس مجلس الدولة السابق، بتسجيلات تؤكد تورطه بالرشوة في إنشاء وتأسيس وفرش فرع مجلس الدولة بمحافظة سوهاج، حيث اتفق شلبي واللبان على الحصول على قرابة مليون جنيه، لإسناد الأمر لإحدى الشركات بالمخالفة للقوانين.

وذكر المصدر: “هذه جزئية بسيطة تم التحقيق فيها، لكن هناك تسجيلات وقضايا أخرى، تتعلق بأمور بها رشوة بملايين الجنيهات بين الطرفين، وأعتقد أن الاتهامات قد تصل إلى أفراد من أسرة المستشار المستقيل، لكن دعنا ننتظر ولا نسبق التحقيقات، حفاظاً على قرارات ستصدر خلال ساعات”.

وأضاف المصدر أن فريقًا من النيابة، يواصل مراجعة وبحث كافة الأوراق التي وقع عليها نائب رئيس مجلس الدولة، الذي شغل منصب الأمين العام لسنوات، بعد أن أصبح الشك يسيطر على كافة الأوراق والعمليات والمقاولات والشؤون الإدارية التي أشرف عليها خلال الفترة الماضية.

وجاء التحقيق مع شلبي، وحبسه، بعد أن ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه، بعد اتهامه في القضية، وقبول استقالته، التي تقدم بها لمجلس الدولة، قبل رفع الحصانة القضائية عنه، وتم اتخاذ الإجرءات القانوينة في هذا الشأن، قبل القبض عليه والتحقيق معه.