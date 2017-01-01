مصر.. منظومة البطاقة الذكية لن يصاحبها زيادة في أسعار الوقود

المصدر: شوقي عصام – إرم نيوز

أكدت وزارة البترول المصرية، أنه لا توجد أية زيادات في أسعار الوقود مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المنتجات البترولية بالبطاقة الذكية.

وتتعلق المرحلة الثانية من المشروع بالتوزيع للمستهلك النهائي في محطات تزويد السيارات بالوقود، عبر بطاقات ذكية مخصصة لهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن محطات الوقود لديها بطاقة معدة للاستخدام بالنسبة لمالكي المركبات الذين لم يستخرجوا بعد البطاقة الذكية، إلى جانب مالكي السيارات الذين تسلموا البطاقة الذكية الخاصة بسياراتهم.

وأكدت الوزارة أن من أهم أهداف منظومة البطاقة الذكية للوقود، “بناء قواعد بيانات للاستهلاك الفعلي من المنتجات البترولية موزعة وفقاً للمنتج والمنطقة الجغرافية ونوعية المستهلك، وأن يكون وسيلة دقيقة لضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات البترولية، واتخاذ القرارات التي تخص منظومة استهلاك الوقود”.