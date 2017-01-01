مصر.. أحكام عسكرية بحق العشرات من الإخوان في قضية “متحف ملوي”

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

أصدر القضاء العسكري في مصر، اليوم الأحد، أحكامًا متفاوتة بحق 193 شخصًا من منتسبي وقيادات تنظيم جماعة الإخوان، تنوعت بين الحضورية والغيابية والمؤبدة.

وقضت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط، بالسجن المؤبد أو لمدة أقصاها 25 عامًا، على 148 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”متحف ملوي”، وعشرة أعوام لـ42 متهمًا، وخمسة أعوام لآخرين، وثلاثة أعوام عقوبة لحدث “غير جسيم”، فيما حكم القضاء ببراءة عشرة متهمين حضوريًا، نظرًا لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وكان النائب العام المصري أحال المتهمين في القضية للمحاكمة العسكرية، في آذار/ مارس من العام الماضي، بعدة تهم، بينها “الانتماء لجماعة محظورة وفقًا للقانون، والتحريض على تخريب وتدمير منشآت ومؤسسات الدولة، والتشجيع على استهداف رجال الجيش والشرطة، والتحريض على قتلهم”.

وكانت المحكمة ذاتها استمعت على مدار عدة جلسات، لأقوال الشهود، وتمّ فض الأحراز والاطلاع عليها ومرافعة الدفاع عن المتهمين بشأن اقتحام وحرق “متحف ملوي” في محافظة المنيا، عقب أحداث العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013.