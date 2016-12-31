الواقعة الثانية في أسبوع.. الأمن المصري يعتقل الصحفية بقناة الجزيرة ريم قطب

المصدر: جواهر رجب - إرم نيوز

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية، يوم السبت، الصحفية بفضائية الجزيرة القطرية ريم قطب، أثناء عودتها من أنقرة بمطار القاهرة الدولي، في ثاني حالة توقيف بحق العاملين بالقناة خلال أسبوع، في أعقاب حبس الصحفي محمود حسين، خلال إجازته السنوية بالقاهرة، بتهمة الإضرار بالأمن القومي، والإشراف على إنتاج فيلم “العساكر”.

وقال مصدر أمني لـ “إرم نيوز”، إن نيابة أمن الدولة قررت حبس الصحفية ريم قطب، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار المصدر، إلى أن أمن مطار القاهرة، ضبط أجهزة تجسس بحوزة المتهمة، ووجّه اتهامات إلى صحفية الجزيرة بـ”التدريب على اختراق الأمن القومي لمصر، من خلال عملها بقناة الجزيرة وتلقيها تدريبات في تركيا”.

وقبل أسبوع، ألقت قوات الأمن المصري، القبض على محمود حسين بتهمة “بث وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، تستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة”.

ونشأ الخلاف بين مصر وقطر، على خلفية بثّ قناة الجزيرة فيلمًا بعنوان “العساكر“، اعتبرته الحكومة المصرية على أنه استهداف للجيش المصري وسمعته.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إنه يندرج في منظومة الرعاية القطرية لبعض التنظيمات الإرهابية، التي تتولى القوات المسلحة مطاردتها في سيناء، وبعض المناطق داخل البرّ المصري.