صفقات بالمليارات.. الجيش المصري يعزز قدراته عام 2016

المصدر: السيد السنطاوي– إرم نيوز

شهدت مصر، خلال الفترة الماضية، نقلة نوعية في مجال تسليح وتنمية قدرات الجيش، وذلك في ظل التحديات والمستجدات الداخلية والخارجية، التي تفرض نفسها على أرض الواقع، من انتشار للجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وتجاهلت مصر الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، وسجل عام 2016 أرقامًا فلكية في مجال تسليح الجيش، حيث أبرمت الإدارة المصرية عددًا من الاتفاقيات العسكرية مع كل من روسيا وفرنسا وألمانيا، لتنويع وتحديث منظومة التسليح، وإقرار مبدأ عدم الاعتماد على المصدر الوحيد، والذي يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت مصر أولى صفقاتها مع روسيا، والتي وصلت إلى ما يقارب 11 مليار دولار، من أجل توريد منظومة الدفاع الجوي “أس 300” المتطورة بواقع 3.5 مليار دولار، والتي تسلمتها مصر كاملة مع بداية عام 2016.

وتلا ذلك، توقيع عقدًا من أجل إمداد القوات الجوية المصرية بـ 46 مقاتلة روسية من طراز ميغ 29 الحديثة، في صفقة تعد الأضخم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، بواقع ملياري دولار، تم استلام 24 منها خلال هذا العام.

كما اشترت مصر، 50 طائرة مروحية من طراز “كا-52″، بواقع ملياري دولار، بالإضافة إلى مساعدة القاهرة في تطوير سلاحها الجوي والبري، والذي بدأته كلتا الدولتين مارس/ آذار الماضي، بإرسال عدد من الفنيين الروس، لبدء عملية تطوير السلاح الجوي.

وتجدر الإشارة إلى أن أواخر عام 2016، أجرى الجيشان المصري والروسي أول مناورات عسكرية بين البلدين، والتي شملت عملية أكبر إنزال جوي منذ الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى أن عام 2016 هو عام التعاون المصري–الروسي العسكري.

ولم تكتف الإدارة المصرية بالسوق الروسي، بل امتدت لتشمل فرنسا، والتي نالت نصيب الأسد من الصفقات، بواقع ما يزيد عن 9 مليارات دولار، والتي توجت منتصف هذا العام بامتلاك مصر حاملتي الطائرات المروحية من طراز “ميسترال“، وهما “جمال عبد الناصر” و”أنور السادات”، إلى جانب الفرقاطة “فريم” متعددة المهام، وعدد 4 “كرفيتات” صواريخ شبحية، تم استلامها مع حاملات الطائرات.

وشملت الصفقات المصرية – الفرنسية أيضًا، شراء 24 طائرة من طراز “رافال” المقاتلة، تلك الصفقة التي أبرمت خلال عام 2015، وحصلت مصر وقتها على 3 طائرات فقط، ولكن خلال 2016 وصل عدد تلك الطائرات التي حصلت عليها القاهرة إلى 12 طائرة، بالإضافة إلى أجهزة رادار محسنة، في صفقة تتراوح قيمتها 5.2 مليارات دولار، بجانب شراء 4 طائرات “فالكون أكس 7” بتكلفة 300 مليون يورو منتصف هذا العام لتعيد تحديث قواتها الجوية.

واتفقت مصر مع ألمانيا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، على شراء غواصات هجومية “تايب 209” بقيمة 2 مليار يورو، والتعاقد مع كرواتيا لشراء 5 غواصات من طراز دراكون بقيمة 250 مليون دولار.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي أوباما هذا العام عن إعادة برامج التعاون العسكري بين البلدين، من خلال الإفراج عن شحنة طائرات “الأباتشي” القتالية، والتي استخدمت في العمليات العسكرية بسيناء، بجانب إرسال 12 طائرة مقاتلة من طراز “اف –16”.