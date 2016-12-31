من الضرب بـ “الجزمة” إلى الفيديوهات الجنسية.. 7وقائع هزّت البرلمان المصري في 2016

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

شهد البرلمان المصري العديد من المواقف والأزمات، التي كانت بعيدة عن دوره التشريعي والرقابي، وهزّت معها الأوساط السياسية والشعبية في مصر، والتي كان منها ما هو هزلي وفضائحي وصولاً للضرب بالأحذية.

ويستعرض موقع “إرم نيوز” أبرز الأحداث التي عصفت بالبرلمان المصري خلال العام 2016 نبرزها فيما يلي:

1- رفض هدية السيسي

في يوم 7 فبراير/ شباط كان البرلمان على موعد مع مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تقدم المستشار سري صيام النائب المعين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالته من مجلس النواب، رافضاً ذكر الأسباب الحقيقية التي اختصرها بأن حالته الصحية لا تسمح له بالاستمرار.

وجاءت الاستقالة المفاجئة، بعد أقل من شهرين على تعيينه، في سابقة لم تحدث من قبل، ليرفض ما وصفها السياسيون المصريون “هدية الرئيس”، علماً أنه لم يتم تعيين أي بديل له حتى الآن، بعد فشل كل المحاولات لثنيه عن الاستقالة.

2- الضرب بـ “الجزمة”

شهدت جلسة البرلمان في 28 فبراير/ شباط، واقعة مثيرة للجدل بعدما خلع النائب البرلماني المستقل كمال أحمد حذاءه، تحت قبة البرلمان، ليضرب زميله النائب توفيق عكاشة، وسط حالة من الفوضى والارتباك سادت القاعة، على إثر قيام عكاشة باستقبال السفير الإسرائيلي في مصر، داخل قريته بمحافظة الدقهلية.

وتسببت الواقعة في إسقاط عضوية عكاشة البرلمانية في 6 مارس/آذار، وبعد أيام من ضربه بحذاء زميله، عقب موافقة البرلمان بعد التحقيق معه، حيث أثار استقباله للسفير الإسرائيلي غضب المصريين ونواب الشعب، معتبرين ما حدث تطبيعاً مع الكيان الصهيوني، لتجرى انتخابات لشغل مقعده بدائرة نبروه، ويختفي معها عكاشة عن الظهور الإعلامي.

3- أزمة الـ “تيشرت”

في سابقة لم تحدث داخل البرلمان، عنف الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، النائب المعارض أحمد الطنطاوي، لارتدائه “تيشرت” في جلسة 6 مارس/آذار، مطالبا إياه بارتداء زي رسمي، قبل أن يرد عليه الطنطاوي بأن الدستور والقانون واللائحة لاتفرض زياً محدداً.

وأثارت تلك الواقعة جدلاً واسعاً بشأن ما اعتبرته المعارضة “تربصاً” من رئيس البرلمان بنوابها، ما جعل نوابًا معارضين يعلنون تضامنهم مع النائب المعارض، ضد عبدالعال.

4- فيديو جنسي

ونشر النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام، فيديو جنسي قيل إنه للنائب خالد يوسف، خلال جلسة 27 يونيو/ حزيران، عبر مجموعة تطبيق “الواتس آب” الخاصة بالنواب، ليتم إحالة شرشر للجنة القيم، قبل أن يؤكد بعدها في بلاغ رسمي للنائب العام، تعرض هاتفه وحسابه الشخصي للسرقة، واعتذاره عن ما حدث.

وقالت مصادر برلمانية وقتها، إن المقطع والصور، هي تقريباً المواد نفسها التي نشرها الإعلامي أحمد موسى، بعد اتهام زوجة عميد إحدى الكليات لخالد يوسف بالتحرش بها، وتقدم موسى باعتذار في حينه.

5- كشف العذرية

في 29 سبتمبر/ أيلول، تقدم النائب إلهامي عجينة، بمقترح برلماني يطلب فيه توقيع كشف عذرية على الطالبات قبل التحاقهن بالجامعة، والمدينة الجامعية بشكل سنوي، معللاً اقتراحه بأن ذلك سيحد من ظاهرة الزواج العرفي لطلاب الجامعات، خاصة جامعة القاهرة، الأمر الذي أثار جدلاً سياسياً واجتماعياً في مصر.

وتمت إحالة عجينة للجنة القيم، بعد انتفاضة نواب ونائبات البرلمان ضده، وكذلك جامعات مصرية على رأسها جامعة القاهرة، التي تقدمت ببلاغ ضده للنائب العام، متهمة إياه بإهانة الجامعة وطلابها، وتشويه صورتها، إلا أنه سرعان ما أعلن أنه لم يقصد التجريح.

6- خيانة عظمى وعمالة

في جلسة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أحال البرلمان النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية للجنة تحقيق، لاتهامه بتسريب مشروع قانون، ينظم عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية في مصر، قبل عرضه على البرلمان، وهو اتهام لم يحدث مسبقاً تجاه أي نائب مصري.

ووافق البرلمان على القانون، رغم معارضة غالبية الحقوقيين والمعنيين بالجمعيات الأهلية، وينتظر السادات الفصل في التحقيق الذي أجري معه، وقال حينها: “لو صح ما ذكره البرلمان في حقي، فإن الجريمة تعد خيانة عظمى، وعمالة للسفارات”، في إشارة منه بعدم تورطه في ذلك.

7- وفيات وبدائل

ولأول مرة يشهد البرلمان المصري وفاة أكثر من نائب، خلال العام الأول له، حيث توفي اللواء سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي.

وتوفي النائب البرلماني محمد الخولي عن محافظة الفيوم، ليشهد البرلمان لأول مرة، انتخاب زوجته الدكتورة عبير سليمان بدلاً منه في الانتخابات التكميلية التي أجريت بالمحافظة، كما توفي النائب سيد فراج عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة بالقاهرة، كذلك لقيت النائبة أميرة رفعت عضو البرلمان عن محافظة المنوفية مصرعها في حادث أثناء ذهابها لحضور مؤتمر يحضره الرئيس السيسي في شرم الشيخ.