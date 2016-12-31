مصر.. حكم قضائي جديد يؤيّد اتفاقية “تيران وصنافير”

المصدر: يوسف القاضي- إرم نيوز

أيَّدت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في عابدين، في مصر، اليوم السبت، حكم إلغاء قرار محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار الاتفاقية، الأمر الذي يعني حكماً قضائياً لصالح سعودية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين قُدما من قبل محامين، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يترتب عليه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي، ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت عليه أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا،حيث من المقرر الفصل فيه في 16 يناير المقبل، وذلك بعد أن وافقت الحكومة المصرية على الاتفاقية، وأحالتها للبرلمان لمناقشتها، وفقاً لنص الدستور.

يذكر أن هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة قد طعنت على الحكم الصادر من المحكمة الإدراية العليا ببطلان الاتفاقية، إلا أن الأوساط السياسية والشعبية في مصر تنتظر 16 يناير المقبل، لحسم القضية بشكل نهائي داخل أروقة البرلمان المصري.