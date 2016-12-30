مصر.. الجمارك تحبط عملية تهريب 50 ألف قرص “ترامادول” إلى السعودية

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

أحبطت السلطات الجمركية في مصر، محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة “ترامادول وأنواع أخرى”، قبل دخولها لأراضي المملكة العربية السعودية، عبر شحنة بصل، حيث عثرت على قرابة 50 ألف قرص بداخلها.

وتمكن رجال الجمارك، بميناء سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، من ضبط كميات الأقراص المخدرة، بعد تفتيش شحنة البصل، وتفريغ محتوياتها من شاحنة النقل.

وكانت معلومات قد وردت لأمن وضباط الجمارك، تفيد بمحاولة تهريب كميات كبيرة من “الترامادول” للسعودية، عبر إحدى الشاحنات، المقرر مغادرتها ميناء “سفاجا” اليوم، في طريقها لميناء “ضبا” السعودي، ومن إلى ثم أراضي المملكة، حيث تم تشكيل فريق عمل من رجال الجمارك والأمن لضبط الكمية.

وتبين بعد الفحص والمعاينة، مخالفة الأقراص المخدرة لقوانين مكافحة المخدرات والأدوية المخدرة، بعد العثور عليها في مواسير التكييف الخاص بالشاحنة، وأسفل كراسي كابينة القيادة بمعرفة السائق “م.أ” البالغ من العمر 40 عامًا، المتهم الرئيس في القضية، والذي يستغل طبيعة عمله، في تهريب المخدرات للسعودية.

وأحيل سائق الشاحنة للنيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، حيث تواصل التحقيق معه بشأن إمكانية وجود شركاء له من عدمه.