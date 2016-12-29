الأمن المصري يضبط خلية لداعش تمتلك 3 معامل متفجرات

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

ضبطت قوات الأمن المصري خلية تتبع تنظيم “داعش”، اليوم الخميس، تمتلك 3 معامل تستخدم لصناعة المواد والقنابل المتفجرة، بمنطقة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، كما تم العثور على هواتف وشرائح اتصال تستخدم في أعمال التفجير عن البعد.

وتتألف الخلية من 5 أفراد جاري التحقيق معهم حالياً لمعرفة إن كانت لهم امتدادات أخرى في البلاد، في حين كشف مصدر أمني لموقع “إرم نيوز” أن التحقيقات تجري لمعرفة مدى ارتباط تلك الخلية، التي يتزعمها مهندس، بالانفجارات التي وقعت مؤخرًا في مصر.

وجاء في التحقيقات والتحريات الأولية، التي تجريها النيابة العامة، أن زعيم الخلية، عمل خلال الفترة الماضية على استقطاب نحو 20 فردًا بهدف ضمهم للخلية والتنظيم المتطرف، عبر شبكة الإنترنت.