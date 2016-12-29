مصر.. تنفيذ إعدام ضابط شرطة أدين بقتل شخصين في سوهاج

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

نفذت السلطات في مصر، اليوم الخميس، حكم الإعدام شنقًا بحق ضابط صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام؛ لإدانته بقتل شخصين في محافظة سوهاج جنوب البلاد عام 2013، في ثاني حالة إعدام تنفذ خلال شهر، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر الذي فضل التحفظ على ذكر اسمه، إن “إدارة سجن المنيا الذي يخضع لحراسة مشددة، قامت فى ساعة مبكرة من فجر اليوم، بتنفيذ حكم إعدام بحق ضابط شرطة كان يعمل بمديرية أمن سوهاج، بتهمة قتل اثنين أحدهما سائق والثانى مندوب مبيعات بإحدى الشركات والاستيلاء على مبالغ كانت بحوزة القتيل الثاني”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “تم تنفيذ الحكم بحضور المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات المنيا واثنين من علماء الأزهر والأوقاف وعدد من قيادات مصلحة السجون ووزارة الداخلية”.

وعقب تنفيذ الحكم، قامت سلطات الأمن بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتم إخطار أسرة الضابط لاستلام الجثة.

وأشارت المصادر إلى أن القضية تعود إلى عام 2013 حيث قام “الضابط برفقة صديق له بقتل مندوب مبيعات بمحافظة سوهاج وقاما بالاستيلاء على سيارة الضحية ومبلغ 180 ألف جنيه (9 آلاف دولار) “.

وعقب ارتكاب الجريمة، اختلف ضابط الشرطة مع صديقه السائق فقام بإطلاق عدة طلقات نارية عليه فأرداه قتيلا على الفور، وقم بإخفاء جثة المجني عليهما بإحدى المجاري المائية.

ولفت المصدر الأمني إلى أنه بعد التحقيقات تم القبض على الضابط وإحالته للنيابة، وبعدها إلى محكمة الجنايات التي أحالت الأوراق للمفتي ثم تم تنفيذ حكم الإعدام بعد نفاد مراحل التقاضي.

وفي منتصف الشهر الجاري، نفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، الذي صدر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام؛ لإدانته بعدة تهم بينها قتل 25 جنديًا، في سيناء عام 2013.