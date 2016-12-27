في أكبر قضايا الرشاوى هذا العام.. مصر تعتقل مسؤولًا قضائيًا وتحقق معه (صور)

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

ألقت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول قضائي كبير بحوزته مبالغ مالية ضخمة ومصوغات ذهبية تلقّاها كرشوة لتمرير بعض الأوراق.

وقالت مصادر مطلعة لـ “إرم نيوز”، إن المتهم يعمل مسؤولا للتوريدات والمشتريات بإحدى الجهات القضائية، حيث استغل طبيعة عمله في التلاعب بالأوراق، والحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، إلى جانب تلقيه رشاوى لتمرير بعض الأوراق، والتوريدات الخاصة بطبيعة عمله”.

وأضافت المصادر أنه “أُلقى القبض على المتهم وبحوزته مبالغ مالية، تم تصنيفها إلى 25 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمركي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية من المشغولات الذهبية، إلى جانب أوراق تبين ملكيته عقارات وسيارات بعشرات الملايين، رغم وظيفته ووضعه المالي البسيط، قبل بداية عمله”.

وتابعت أن “المتهم كان يضع كل فئة من العملة، في حقيبة خاصة داخل منزله، حيث أوضح أن رجال الرقابة الإدارية، تحفظوا على أربع حقائب سفر كبيرة، معبَّأة بالأموال، كل منها بفئة عملة على حدة، إلى جانب المشغولات الذهبية”.

وأوضحت أن “عملية الرشوة هذه تعد الأكبر من نوعها في عام 2016.. ربما هي الأبرز على الإطلاق، بالنسبة لكمّ الأموال التي كانت بصحبة المتهم”.

وأحيل المتهم للنيابة العامة، التي تباشر التحقيقات، بمعاونة نيابة الأموال العامة، حيث تقرر تشكيل فريق تحقيق نيابي من عدة جهات، للوقوف على حقيقة المخالفات، والأوجه التي حصل بموجبها المتهم على هذه الأموال، بعد التحفظ على أوراق ومستندات كانت بحوزته، لإمكانية الاستفادة بها في التحقيقات.