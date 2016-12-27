تعويم الجنيه يرفع مشتريات الأجانب في البورصة المصرية

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

قال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، إن مشتريات المستثمرين الأجانب زادت بمقدار تسعة أضعاف بعد قرار تعويم الجنيه مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأوضح عمران أن مشتريات الأجانب وصلت إلى 5 مليارات جنيه (236 مليون دولار)، مقابل 500 مليون جنيه (26.3 مليون دولار) قبل التعويم.

وسبق أن كشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي، مؤخرًا، أن المستثمرين الأجانب ضخوا ما بين 700 – 900 مليون دولار، لشراء أذون وسندات الخزانة منذ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتوقع عمران، خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة اليوم الثلاثاء، أن يرتفع عدد الطروحات في البورصة المصرية خلال العام 2017، مبينًا أنها بلغت خمسة طروحات في 2016.

وقال عمران إن “العام الجاري لم يشهد سوى طرح خمس شركات مقابل تسع شركات كانت مجهزة للطرح”، موضحًا أن “ظروف السوق كانت سيئة في بداية العام، ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع”.

وكشف أنه سيجري طرح حصص من ثلاث شركات في الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت الحكومة المصرية مرارًا، عزمها طرح حصص من شركات مملوكة للدولة تابعة لقطاع الأعمال العام، وبنوك وبترول في البورصة.

وأشار عمران إلى أن “قيمة رأس المال السوقي في البورصة المصرية، ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات في العام الجاري، ليصل إلى 600 مليار جنيه (31.5 مليار دولار)، بواقع 180 مليار جنيه (9.4 مليار دولار) زيادة مقارنة بالعام 2015”.