القضاء المصري يُلزم “الجزيرة” بدفع 5 ملايين جنيه لمصور “بن لادن”

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، حكمًا، اليوم الثلاثاء، بإلزام قناة الجزيرة القطرية، دفع 5 ملايين جنيه، لصالح عصام دراز، مصور أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل، تعويضًا له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، عقب الاستيلاء على أرشيفه الصحفي.

وكان عصام دراز، الذي عمل ضابطًا سابقًا في الجيش المصري، ويكتب الآن في الصحافة المصرية، كونه مؤرخًا عسكريًا، قد أقام دعوى قضائية، في العام 2014، يطالب فيها قناة الجزيرة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، بعد اتهامه للقناة القطرية بالاستيلاء على أرشيفه الإعلامي، من الصور والفيديوهات، مع أسامة بن لادن، أثناء حرب الاتحاد السوفييتي في أفغانستان.

وقال دراز، في دعواه، إن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التي حصل عليها أثناء تغطيته الأحداث في أفغانستان، في الفترة من 1986 إلى 1989، بالاتحاد السوفييتي، وان قناة الجزيرة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وقامت ببيعها لوكالات عالمية، في حين لم يتمكن “كونه صاحب الحق والملكية للمواد الإعلامية”، من التربّح المادي منها.

يذكر، أن السلطات المصرية، قد ألقت القبض على دراز، عقب عودته لمصر، بعد مرافقته لزعيم تنظيم القاعدة، وأفرجت عنه بعد تحقيقات موسَّعة، وأصدر كتابًا يتعلق برحلته في هذا الشأن.