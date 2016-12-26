حبس 10 أفراد من الشرطة المصرية احتجوا على نظام العمل

المصدر: يوسف القاضي- إرم نيوز

قررت النيابة العامة في مصر، حبس 10 أفراد بشرطة السياحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالتجمهر، وتعطيل سير العمل، وترديد هتافات معادية للنظام، اعتراضًا على تقليل ساعات الراحة لهم من 48 ساعة إلى 24 ساعة فقط.

جاء قرار النيابة، بعد احتجاز المتهمين، خلال الساعات الماضية، عقب القبض عليهم من أمام الإدارة العامة لشرطة السياحة، ولا يزال 7 متهمين هاربين، حيث وجهت النيابة العامة لهم، تهم تحريض زملائهم على التجمهر، وتعطيل سير العمل، بعد أن تجمع أكثر من 150 أمين شرطة للتظاهر، مرددين عبارات ضد أسلوب العمل والنظام الجديد.

وجاء في تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة، أن المتهمين قاموا بتحريض زملائهم على التظاهر، الأمر الذي نتج عنه رشقهم بالحجارة، لضباط وقيادات حاولوا التفاوض معهم، بشأن الأزمة التي تصاعدت إلى القبض عليهم، وهروب 7 من المحرضين، ليواجهوا تهمًا أخرى تتعلق باستعراض القوة وتكدير السلم العام، والامتناع عن العمل.

ورفض المتهمون، التهم الموجهة لهم، مؤكدين أن ذهابهم لمقر الإدارة، لم يكن بهدف تعطيل سير العمل، وإنّما للتعبير السلمي عن موقفهم من القرارات الأخيرة.