مصر.. حبس الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين على ذمة التحقيق

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

النيابة المصرية تحبس صحفي قناة الجزيرة محمود حسين 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بنشر “الفتنة والتحريض ضد الدولة” وتودعه سجن طرة جنوب القاهرة وفق مصادر أمنية وقضائية.

وكانت قناة الجزيرة ذكرت أن السلطات المصرية احتجزت محمود حسين بعد عودته إلى القاهرة قادما من قطر حيث مقر القناة قبل أيام وإن ضباطا من قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة بوزارة الداخلية اعتقلوه في منزله بالقاهرة.

وجرى اعتقاله بقرار ضبط وإحضار أصدرته النيابة العامة “استند إلى اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة هدفها قلب نظام الحكم.”

وقال مصدر أمني إن ضباط قطاع الأمن الوطني اعتقلوا أيضا شقيقا له. وأضاف “شقيقه سيفرج عنه فيما يبدو”.

وفي السابق احتجزت مصر أكثر من صحفي بقناة الجزيرة وأمضى بعضهم فترات احتجاز طويلة نسبيا. وتتهم القاهرة القناة بنشر أخبار كاذبة عنها وتشويه مؤسساتها وسياساتها لكن القناة تقول إنها محايدة في تغطيتها.