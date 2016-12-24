زوج يتفاجأ بخيانة زوجته بعد وفاتها في شقة جيرانه

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

اكتشف زوج مصري خيانة زوجته، بعد أكثر من 6 سنوات زواج، إثر وفاتها في شقة ابن الجيران، ليتكشف قصة “الجنس الحرام”، قبل أن تتسلمها أسرتها جثة هامدة.

في نيابة المرج بالقاهرة، استمع رجال النيابة العامة خلال الساعات الماضية، لأقوال الزوج بعد العثور على زوجته جثة هامدة، بصحبة جثة رجل آخر في شقة بمنطقة المرج، بعد اختناقهما أثناء ممارسة الجنس، والعثور عليهما دون ملابس.

وقال الزوج في أقواله، إنه لم يدرك خيانة زوجته له، موضحًا أنها تعمل بإحدى المستشفيات القريبة، وتذهب يومياً للعمل، وغالباً ما يقوم بتوصيلها في بعض الأحيان، ولم ينتابه الشك في سلوكها سوى مرة واحدة فقط، بسبب علاقة مع أحد الأشخاص، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبر تعليقات مريبة على ما تنشره، وبسؤالها أخبرته أنه من جيرانها القدامى، وتعامله مثل الأخ، لحسن سلوكه.

يضيف الزوج الذي يشعر بالصدمة، أنه لم يشك ثانية في زوجته، وفوجئ بإخطاره بالعثور على جثتها داخل الشقة التي كانت تمارس الرذيلة فيها، ليفاجأ بأن الشخص الذي بصحبتها، هو الجار القديم الذي أوهمته بعلاقتها الطيبة به، حيث قررت النيابة العامة دفن الجثتين، بعد عرضهما على الطب الشرعي.

وكشفت التحريات أن الزوجة كانت تستغل خروج زوجها للعمل، وتوهمه بالذهاب لعملها، وأحيانًا يكون مساءً، وفقاً لتعليمات المستشفى، وتذهب للعشيق في الشقة التي استأجرها لها لممارسة الجنس، حيث أوضحت التحريات أن جيران شقة المرج أكدوا بأن السيدة أخبرتهم بوجود صلة قرابة قوية مع عشيقها، وتأتي لتنظيف شقته، وملابسه.

وأظهرت المعاينة، أن اختناق السيدة وعشيقها، جاء بسبب قيامهما بإشعال قطع من “الفحم البلدي”، لتدفئة غرفة النوم أثناء ممارسة الجنس، ونسيا ذلك، حتى الصباح، ليفاجأ الجيران بهما جثتين هامدتين، حيث تم اتخاذ الإجراءات الرسمية السابقة.