سجن 19 شرطيًا مصريًا أُدينوا في قضية “هروب سجناء”

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

عاقبت محكمة مصرية 19 شرطيًا، اليوم السبت، بالحبس في قضية هروب سجناء وبرأت 3 آخرين، وفق مصادر قضائية.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح أبو صوير في محافظة الإسماعيلية عاقبت 4 منهم بالحبس سنتين وكفالة ألف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم لحين نظره في محكمة الاستئناف.

وأضاف أن 10 آخرين عوقبوا بالحبس سنة واحدة وكفالة ألف جنيه في حين عوقب 5 متبقين بالحبس سنة مع وقف التنفيذ.

وقال المصدر إن ضباطًا وأفراد شرطة أدينوا بالإهمال الذي تسبب في هروب 6 مساجين من سجن “المستقبل” بالإسماعيلية في أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان أحد المارة وضابط قتلا في اشتباك بين رجال الشرطة وأحد المسجونين الهاربين كما أصيب شرطي آخر، وقالت وزارة الداخلية إن السجين الهارب أصيب في الاشتباك وألقي القبض عليه.

وفي أثناء انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عامًا في الحكم تعرضت عدة سجون للاقتحام وفر آلاف السجناء بينهم فلسطينيون ولبنانيون.