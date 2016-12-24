ثاني أزمة تفتيش دبلوماسية في مطار القاهرة خلال 24 ساعة

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

شهد مطار القاهرة الدولي السبت، ثاني أزمة تفيتش خلال 24 ساعة، وذلك عقب رفض 4 دبلوماسيين من السفارة الرومانية لدى مصر، خضوع حقائبهم لإجراءات تأمينية بالمطار، بعد يوم من إثارة دبلوماسي روسي الأزمة ذاتها.

وقال مصدر أمني مسؤول بمطار القاهرة الدولي في تصريحات صحفية إنه “أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط التركية والمتجهة إلى إسطنبول، تقدم 4 دبلوماسيين بالسفارة الرومانية لدى مصر- لم يسمهم – للسفر وبصحبتهم 4 حقائب”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام بأن “الدبلوماسيين أثاروا أزمة بعدما رفضوا الخضوع لإجراءات التفتيش، دون أن يقدموا الخطاب الموجه من وزارة الخارجية المصرية بإعفائهم من فحص الحقائب”.

وأردف المصدر “بعد تدخل الخارجية المصرية، التزم الدبلوماسيون بالتعليمات وتم وضع 3 حقائب على جهاز الفحص بالأشعة، بينما أعادوا الحقيبة الرابعة دون شحنها ولحقوا بالطائرة”، دون توضيح ما تحتويه تلك الحقيبة.

وكان دبلوماسي بالسفارة الروسية لدى مصر، أثار الجمعة أزمة مماثلة في مطار القاهرة، بعد رفضه الخضوع لإجراءات التفتيش المتبعة لتأمين الركاب وحقائبهم لدى سفره إلى موسكو، بعد رفض وضع حقيبته على جهاز الكشف بالأشعة بحجة أنها حقيبة دبلوماسية، قبل أن تتدخل الخارجية المصرية ويوافق على الإجراء.