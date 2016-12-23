بعد رفض السماح لطائرة ليبية بالهبوط.. “الطيران المدني” المصرية توضح

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

أعلنت وزارة الطيران المدني بمصر مساء اليوم الجمعة، أنها لم تسمح للطائرة الليبية التابعة للخطوط الجوية الأفريقية من طراز إيرباص 320 رقم LAA210 والقادمة من مطار معيتيقة بطرابلس بدخول الاجواء المصرية والهبوط بمطار برج العرب ( شمال غرب).

وأوضحت الوزارة في بيان صادر مساء اليوم، أن المطارات الليبية المسموح استقبال رحلات جوية منها إلى مطار برج العرب (شمال غرب القاهرة) هي مطارا الأبرق وطبرق، وذلك طبقًا للاتفاق المبرم بين الجانب الليبي وسلطة الطيران المدني المصري.

وأضاف البيان “لذلك رفضت السلطات المصرية دخولها (الطائرة الليبية) المجال الجوي المصري، حيث أن مطار إقلاعها هو مطار معيتيقة غير المدرج في الاتفاقية”.