مسؤول أمني مصري برتبة “لواء” يقتل زوجته بطلق ناري إثر شجار على برنامج تلفزيوني

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

قتل قيادي سابق بوزارة الداخلية في مصر زوجته، عقب مشاجرة بينهما تطورت إلى قيام الزوجة بتوجيه طعنات عبر سلاح أبيض لزوجها، ليخرج سلاحه الشخصي ويطلق عليها الرصاص، حيث أرداها على الفور.

وألقى رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على اللواء “أ.أ.”،لاتهامه بقتل زوجته، حيث انتقلت على الفور قوة أمنية لموقع الحادث بمنطقة العمرانية التابعة لمديرية الأمن، للوقوف على حقيقة الواقعة، بعد سماع الجيران لصوت دوي إطلاق نار داخل شقة القيادي السابق بالداخلية”.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن مشاجرة نشبت بين اللواء “58عامًا” وزوجته” 49عامًا بسبب خلاف بينهما على مشاهدة قناة فضائية، الأمر الذي تطور بينهما، لتحضر سلاحا أبيض وتوجه له طعنات في صدره، ثم قام اللواء بإحضار سلاحه الشخصي ووجه لها رصاصات أودت بحياتها على الفور.

وأوضحت المصادر أن المتهم الذي شغل سابقًا منصب نائب مدير أمن القاهرة، أُحيل بعد القبض عليه إلى النيابة العامة، التي تنتظر انتهاء الإجراءات الطبية المتعلقة بالضحية، لبدء التحقيقات معه.