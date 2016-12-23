جامعة القاهرة ترفض أي تواجد سياسي أو حزبي في حرمها (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر - إرم نيوز

قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، إنه يرفض تواجد الأحزاب داخل الجامعة، لأنه لا توجد جامعة في العالم، تفتح أبوابها للأحزاب السياسية، موضحًا أن السياسة ممثلة في الجامعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، دون تواجد لأي حزب.

وأضاف في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز”، أنه لن يتراجع عن قراره، بحذف خانة الديانة من الأوراق المطلوبة لجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنه اتخذ هذا القرار، لمعالجة خلل يمكن أن يعطي تمييزًا وهميًا بين الطلاب.

وتابع نصار قوله إن قرار اللجنة الدينية في مجلس النواب بإلغاء قراره، هو مجرد توصية سياسية، وعليهم أن يصدروا قرارًا من المجلس، إذا أرادوا إلغاءه، لافتًا إلى أن المقصد من هذا القرار، شرعي، وهو رفع الظلم وعدم التمييز بين الطلاب.