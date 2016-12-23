4 دول بمجلس الأمن تنذر مصر بشأن مشروع قرار الاستيطان

المصدر: وكالات – إرم نيوز

طالبت أربع دول في مجلس الأمن، مصر، بتوضيح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان، مؤكدة أنه إذا لم تفعل القاهرة ذلك فإنها تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقال دبلوماسيون إن “نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال، أبلغت مصر بأنها إن لم توضح بحلول الساعات المقبلة ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع القرار، فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة”.

وقالت الدول الأربع في مذكرة وجهتها للقاهرة: “في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت اليوم الجمعة أو إذا لم تقدم ردًا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وكان الفلسطينيون طرفًا أيضًا في المذكرة التي قالت: “هناك شعور قوي بخيبة الأمل” لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعًا، بحسب “رويترز”.

وكان مجلس الأمن أرجأ في وقت سابق من مساء الخميس، التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر، العضو العربي الوحيد بالمجلس، إلى “أجل غير مسمى”، بناء على طلب من القاهرة، حسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسيون إن مصر “فعلت ذلك تحت ضغط من إسرائيل، ولتجنب إثارة استياء دونالد ترامب”.