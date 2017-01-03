بالفيديو.. مقتل 37 عنصرا من جبهة فتح الشام في قصف أمريكي على إدلب

المصدر: حلب- إرم نيوز

لقي أكثر 37 شخصا من قادة وعسكرين بجبهة فتح الشام(جبهة النصرة سابقا) حتفهم في قصف لطائرات أمريكية على مقر لهم في محافظة إدلب شمال غرب سورية .

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “طائرات لم يُعرف ما إذا كانت تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، استهدفت مركزا رئيسًا لجبهة فتح الشام، قرب بلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي الغربي”.

وأشار عبد الرحمن إلى “مقتل 25 عنصرًا على الأقل من الجبهة بينهم قياديون كانوا يعقدون اجتماعا داخل المركز”.

من ناحيتها، اتَّهمت جبهة فتح الشام، على قناتها على تطبيق تلغرام، التحالف الدولي بشن الغارة.

وأوردت في خبر عاجل قائلة: “أكثر من 20 شهيدًا جراء استهداف التحالف الصليبي لأحد المقرات المركزية في ريف إدلب الشمالي”.

وتشهد الجبهات الرئيسة في سوريا وقفا لإطلاق النار بدأ العمل فيه منتصف ليل الخميس الجمعة، بموجب اتفاق توصلت إليه موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة، وهو أول اتفاق تتم برعاية تركية مباشرة، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار لم تصمد.

في حين يستثني هذا الاتفاق التنظيمات المصنَّفة إرهابية، وبشكل رئيس تنظيم داعش، كما يستثني -بحسب موسكو ودمشق- جبهة فتح الشام، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة بشكل قاطع.